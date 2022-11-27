Автомобиль сбил на тротуаре женщину с детьми в Москве

В Москве машина вылетела на тротуар и сбила мать с двумя детьми. Женщина и семилетний ребенок погибли. Получил травмы и экстренно госпитализирован десятимесячный младенец. О происшествии сообщает столичная прокуратура.

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Инцидент произошел в воскресенье на улице Свободы. За рулем автомобиля Kia находилась 37-летняя женщина.

«Она не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов - женщину с двумя детьми, один из которых находился в детской коляске», - говорится в сообщении.

Telegram-канал 112 сообщает, что в результате ДТП женщина погибла на месте. Ее семилетний ребенок находился в состоянии клинической смерти, его пытались реанимировать медики, но их усилия не увенчались успехом. https://t.me/ENews112/12281

Второй ребёнок погибшей - десятимесячный младенец - находился в коляске и получил серьезные травмы. О его состоянии пока не известно.