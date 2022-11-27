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8 минут назад

Жители еще одного российского города остались без тепла

Майк Габриелян

Семь тысяч жителей Краснодара в воскресенье остались без теплоснабжения и горячей воды. Об этом сообщил мэр Евгений Наумов.

Жители еще одного российского города остались без тепла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Выехал на место ликвидации аварии на теплосетях в центре Краснодара. Без тепла и горячей воды остаются около семи тысяч краснодарцев», - написал Наумов в Telegram-канале.

По его словам, ремонтники нашли место утечки теплоносителя и меняют повреждённый участок трубопровода. Градоначальник заявил, что будет «держать на жёстком контроле» устранение коммунальной аварии.

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Ранее коммунальная авария произошла в Абакане. Теплоснабжение отключено в 270 многоквартирных домах, где живут 70 тысяч человек.

Происшествия,Евгений Наумов,
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