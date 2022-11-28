Появились подробности о сбившей мать с детьми в Москве женщине

Авария произошла вечером 27 ноября. Недалеко от дома 15/10 на улице Свободы в Москве водитель легкового автомобиля Kia не справилась с управлением и на большой скорости выехала на тротуар. В это время там стояли мать, ее сын 6-7 лет и маленький ребенок в коляске. Женщина погибла на месте происшествия от полученных травм. Один из пострадавших детей скончался в карете скорой помощи. Водитель, сбившая мать с детьми, утверждает, что потеряла сознание за рулем автомобиля.