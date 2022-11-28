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21 минуту назад

Женщину, сбившую мать с детьми в Москве, задержали

Газета.Ruиещё 15

37-летняя женщина, сбившая на автомобиле мать с двумя детьми, задержана. Об этом сообщили в прокуратуре Северо-Западного административного округа города Москвы.

Появились подробности о сбившей мать с детьми в Москве женщине
Фото: ТАССТАСС

"37-летняя женщина задержана в порядке ст. 91 УПК РФ в качестве подозреваемой", — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Авария произошла вечером 27 ноября. Недалеко от дома 15/10 на улице Свободы в Москве водитель легкового автомобиля Kia не справилась с управлением и на большой скорости выехала на тротуар. В это время там стояли мать, ее сын 6-7 лет и маленький ребенок в коляске. Женщина погибла на месте происшествия от полученных травм. Один из пострадавших детей скончался в карете скорой помощи. Водитель, сбившая мать с детьми, утверждает, что потеряла сознание за рулем автомобиля.

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