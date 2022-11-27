В Дубае задержали сооснователя финансовой пирамиды Finiko

Сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова задержали в Дубае. Об этом сообщил блогер Андрей Алистаров в своем YouTube-канале.

Фото: ЖЕЛЕЗНАЯ СТАВКА/YouTube ЖЕЛЕЗНАЯ СТАВКА/YouTube

"Поступила информация о том, что его арестовал Интерпол, он официально находится в тюрьме", — сказал Алистаров.

По словам блогера, ему удалось обнаружить в Дубае виллу Сабирова площадью 1 тыс. квадратных метров. По данным Алистарова, ее стоимость составляет 1 млрд руб.

В апреле сотрудники МВД России задержали шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko. По данным ведомства, сумма похищенных денежных средств у участников финансовой пирамиды составила более 5 млрд руб. В июле стало известно о задержании "директора сети" Finiko. Им оказалась 45-летняя уроженка города Ростова-на-Дону Анна Серикова, известная под псевдонимом Тиффани.