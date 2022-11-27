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55 минут назад

Блогер Алистаров: в Дубае задержали сооснователя финансовой пирамиды Finiko Сабирова

Газета.Ruиещё 1

Сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова задержали в Дубае. Об этом сообщил блогер Андрей Алистаров в своем YouTube-канале.

В Дубае задержали сооснователя финансовой пирамиды Finiko
Фото: ЖЕЛЕЗНАЯ СТАВКА/YouTubeЖЕЛЕЗНАЯ СТАВКА/YouTube

"Поступила информация о том, что его арестовал Интерпол, он официально находится в тюрьме", — сказал Алистаров.

По словам блогера, ему удалось обнаружить в Дубае виллу Сабирова площадью 1 тыс. квадратных метров. По данным Алистарова, ее стоимость составляет 1 млрд руб.

В апреле сотрудники МВД России задержали шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko. По данным ведомства, сумма похищенных денежных средств у участников финансовой пирамиды составила более 5 млрд руб. В июле стало известно о задержании "директора сети" Finiko. Им оказалась 45-летняя уроженка города Ростова-на-Дону Анна Серикова, известная под псевдонимом Тиффани.

В сентябре прошлого года МВД России сообщало о том, что предварительный ущерб от деятельности финансовой пирамиды Finiko составил более миллиарда рублей. Тогда были задержаны четверо фигурантов уголовного дела, в том числе один из основателей платформы Кирилл Доронин. На имущество задержанных общей стоимостью свыше 110 млн рублей был наложен арест.

Происшествия,Анна Серикова,МВД России,Интерпол,
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