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6 минут назад

Массовая давка подростков в Москве попала на видео

Мослента

Массовую давку в концертном зале «Атмосфера» в Москве утроили подростки. Инцидент попал на видео, которое опубликовали в Telegram-канале «Москва 24».

«Больше тысячи человек несколько часов пытались выйти на улицу после мероприятия. У гардероба образовалась самая настоящая давка. Владельцы площадки, поняв, что ситуация вышла из-под контроля, просто закрыли людей внутри», — объяснили администраторы канала.

Сообщается, что несовершеннолетних посетителей начали выпускать лишь через несколько часов после окончания мероприятия. При этом многие из них остались без верхней одежды и личных вещей, которые были утеряны. Уточняется, что в случившемся теперь будет разбираться полиция.

Ранее люди устроили давку в магазине H&M в московском ТЦ «Авиапарк». Происходящее попало на видео.

Происшествия,Видео,
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