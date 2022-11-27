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46 минут назад

В районе Курильских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9

Газета.Ru

Подземный толчок магнитудой 5,9 произошел в воскресенье, 27 ноября, в районе Курильских островов. Об этом сообщается на сайте Камчатскго филиала Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

В районе Курильских островов произошло землетрясение
Фото: 

По сведениям российских ученых, подземные толчки удалось зафиксировать в 16.59 по камчатскому времени (7.59 мск).

Предварительно, очаг находился в 144 км от Северо-Курильска на глубине 73 км.

Подробности природного катаклизма в районе Курильских островов сейчас не приводятся. Также нет информации о последствиях землетрясения.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате землетрясения в Турции возросло до 46.

Также землетрясение магнитудой 5,9 произошло около Мраморного моря вблизи Стамбула. Эпицентр залегал в уезде Дюздже на глубине 6,8 км.

Происшествия,РАН,
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