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57 минут назад

В Джорджии в результате стрельбы один человек погиб и пять пострадали

ТАССиещё 4

Как минимум один человек погиб и еще пять получили ранения в результате стрельбы в городе Атланта (штат Джорджия). Об этом в субботу сообщил телеканал FOX 5 Atlanta со ссылкой на полицию.

В Джорджии в результате стрельбы один человек погиб
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее информации, инцидент произошел в субботу в 20:00 (04:00 мск в воскресенье) возле моста на 17-й улице. Один человек погиб на месте, пять пострадавших доставлены в больницу, заявил начальник отдела по расследованию убийств полиции Атланты Джермейн Дирлав, отвечая на вопрос журналистов.

Полиция еще не установила подозреваемых. Отмечается, что инцидент мог произойти в результате спора между подростками и молодыми людьми, закончившегося насилием с применением огнестрельного оружия.

Ведется расследование происшествия.

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