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1 час назад

Российский подросток насмерть сбил человека

Майк Габриелян

Суд Москвы отправил в СИЗО 17-летнего юношу, который без прав сел за руль и насмерть сбил девушку на пешеходном переходе. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

ДТП со смертельным исходом произошло 24 ноября, около 11 вечера.

Юноша за рулем «Тойота Королла» двигался по улице Красноярская. Он выехал на встречную полосу и сбил пешехода, переходящего дорогу по зебре. Пострадавшая 22-летняя девушка умерла в больнице.

На заседании обвиняемый пояснил, что выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, не снижая скорости, чтобы объехать маршрутный автобус. После этого не успел среагировать и совершил наезд на пешехода.

В ходе судебного заседания обвиняемый и его защитник просили о домашнем аресте. Однако суд отправил несовершеннолетнего под стражу до 25 января 2023 года. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Сосновом бору водитель сбил человека на пешеходном переходе.

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