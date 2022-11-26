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2 часа назад

Защита Ройзмана прокомментировала его включение в реестр иноагентов

Lenta.ru

Защита бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана не будет обжаловать его включение в реестр физлиц-иноагентов. Об этом сообщил адвокат Владислав Идамжапов в разговоре с ТАСС.

Защита Ройзмана прокомментировала его включение в реестр иноагентов
Фото: Владислав Лоншаков / КоммерсантъВладислав Лоншаков / Коммерсантъ

По его словам, защита Ройзмана не согласна с решением Министерства юстиции.

«Обжаловать не будем, поскольку это бессмысленно», — прокомментировал Идамжапов.

25 ноября Минюст включил Ройзмана в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, Также в базу попали адвокат Илья Новиков, журналистка Анна Монгайт и еще трех человек. Кроме того ведомство добавило в список СМИ-иноагентов журналистку Любовь Барабашову.

Ранее защита Ройзмана, судимого за дискредитацию российской армии, обжаловала решения по его делу в Европейском суде по правам человека. Адвокат Юлия Федотова выразила надежду, что в Европе примут во внимание нарушение права экс-мэра Екатеринбурга на свободу выражения мнения и права на справедливый суд.

Происшествия,Юлия Федотова,Анна Монгайт,Евгений Ройзман,Илья Новиков,ЕСПЧ,
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