Защита Ройзмана прокомментировала его включение в реестр иноагентов

Защита бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана не будет обжаловать его включение в реестр физлиц-иноагентов. Об этом сообщил адвокат Владислав Идамжапов в разговоре с ТАСС.

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

По его словам, защита Ройзмана не согласна с решением Министерства юстиции.

«Обжаловать не будем, поскольку это бессмысленно», — прокомментировал Идамжапов.

25 ноября Минюст включил Ройзмана в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, Также в базу попали адвокат Илья Новиков, журналистка Анна Монгайт и еще трех человек. Кроме того ведомство добавило в список СМИ-иноагентов журналистку Любовь Барабашову.