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14 минут назад

Сильный пожар вспыхнул в катарском Лусаиле около деревни болельщиков

Илья Родин

В катарском Лусаиле возле деревни болельщиков, прибывших на чемпионат мира по футболу-2022, вспыхнул сильный пожар. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, возгорание произошло в Лусаиле вблизи от деревни болельщиков на строящемся объекте и складах.

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На кадрах опубликованного в соцсетях видео заметно, что над местом пожара поднимается густой черный столб дыма высотой в несколько метров.

На ликвидацию пожара направлены специалисты экстренных служб. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, что Лусаил был построен специально для проведения мирового первенства по футболу. На его возведение было предположительно потрачено порядка 40 млрд фунтов стерлингов.

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