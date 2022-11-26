В катарском Лусаиле возле деревни болельщиков, прибывших на чемпионат мира по футболу-2022, вспыхнул сильный пожар. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, возгорание произошло в Лусаиле вблизи от деревни болельщиков на строящемся объекте и складах.

На кадрах опубликованного в соцсетях видео заметно, что над местом пожара поднимается густой черный столб дыма высотой в несколько метров.

На ликвидацию пожара направлены специалисты экстренных служб. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.