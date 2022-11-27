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49 минут назад

ANSA: число жертв оползня на острове Искья увеличилось до пяти

Газета.Ruиещё 3

Число погибших в результате оползня на итальянском острове Искья в Неаполитанском заливе увеличилось до пяти человек. Об этом сообщает агентство ANSA.

Число жертв оползня на острове Искья увеличилось до пяти
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным агентства, из 11 человек, считавшихся пропавшими без вести, обнаружены тела четырех, три из которых — дети. Среди жертв оползня оказался ребенок трех недель от роду. До этого стало известно о гибели женщины.

Ранее сообщалось, что правительство Италии объявило режим чрезвычайной ситуации на острове Искья, где после проливных дождей сошел оползень, в результате которого как минимум 10 зданий обрушились. Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози сообщил, что порядка 200 человек были эвакуированы. По информации местных властей, 25 ноября на Искье выпали сразу 120 мм осадков.

Происшествия,Наводнение,
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