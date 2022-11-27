Число жертв оползня на острове Искья увеличилось до пяти

Число погибших в результате оползня на итальянском острове Искья в Неаполитанском заливе увеличилось до пяти человек. Об этом сообщает агентство ANSA.

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По данным агентства, из 11 человек, считавшихся пропавшими без вести, обнаружены тела четырех, три из которых — дети. Среди жертв оползня оказался ребенок трех недель от роду. До этого стало известно о гибели женщины.