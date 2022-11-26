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1 час назад

В Новосибирске незапланированно сел самолет, следовавший из Новокузнецка в Петербург

ТАССиещё 4

Самолет авиакомпании "Северный ветер", следовавший из Новокузнецка (Кемеровская область) в Санкт-Петербург, совершил незапланированную посадку в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщили в Новосибирской транспортной прокуратуре.

Летевший в Петербург самолет экстренно сел в Новосибирске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня около 08:00 местного времени (04:00 мск) в международном аэропорту Новосибирск имени А. И. Покрышкина осуществило незапланированную посадку судно авиакомпании "Северный ветер", следовавшее по маршруту Новокузнецк - Санкт-Петербург", - сообщили в прокуратуре.

Причины и обстоятельства устанавливаются. Получить комментарии в самой авиакомпании пока не удалось.

Вылетевший из Москвы самолет подал сигнал тревоги

По предварительным данным, вылет из аэропорта ожидается в 22:00 местного времени (18:00 мск). Вылета ожидают 154 пассажира, из них семь детей.

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