Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 318

Число погибших в результате землетрясения на острове Ява в Индонезии увеличилось до 318.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям.

21 ноября в юго-западном районе округа Чианджур (провинция Западная Ява) произошло землетрясение магнитудой 5,6. В последний раз официально сообщалось о 310 жертвах.