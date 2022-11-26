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15 часов назад

Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 318

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Число погибших в результате землетрясения на острове Ява в Индонезии увеличилось до 318.

Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 318
Фото: Мир 24Мир 24

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям.

21 ноября в юго-западном районе округа Чианджур (провинция Западная Ява) произошло землетрясение магнитудой 5,6. В последний раз официально сообщалось о 310 жертвах.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением.

Происшествия,Землетрясение,Владимир Путин,
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