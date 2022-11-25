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33 минуты назад

Вдова Говорухина погибла при пожаре в коттедже

Елена Прошина

При пожаре в поселке Лесное Озеро в Новой Москве погибла Галина Говорухина, вдова режиссера и актера Станислава Говорухина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Погибла вдова Станислава Говорухина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«При пожаре в коттеджном поселке Лесное Озеро погибла вдова Станислава Говорухина Галина», – заявил собеседник агентства.

В пресс-службе городского главка МЧС России сообщили, что в коттеджном поселке Лесное Озеро случился пожар в одном из частных домов. Площадь пожара составила 100 кв. м, он уже полностью потушен. Также в ведомстве подтвердили, что при пожаре действительно погиб один человек.

Ранее в возрасте 90 лет скончался американский актер Микки Кун – последний последний из живых актеров классического американского фильма «Унесенные ветром».

Происшествия,Общество,Станислав Говорухин,МЧС России,
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