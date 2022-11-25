Погибла вдова Станислава Говорухина

При пожаре в поселке Лесное Озеро в Новой Москве погибла Галина Говорухина, вдова режиссера и актера Станислава Говорухина . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В пресс-службе городского главка МЧС России сообщили, что в коттеджном поселке Лесное Озеро случился пожар в одном из частных домов. Площадь пожара составила 100 кв. м, он уже полностью потушен. Также в ведомстве подтвердили, что при пожаре действительно погиб один человек.