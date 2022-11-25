Гараж с заполненным бензовозом загорелся в российском городе

В Новом Уренгое загорелся гаражный бокс с заполненным топливом бензовозом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Ямсовейской. Кроме грузового автомобиля в машине находятся еще четыре машины. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности.

Напомним, что днем в воскресенье, 20 ноября, в Москве на цветочном складе на Комсомольской площади произошел пожар, площадь которого составила 2,5 тысячи квадратных метров. В результате происшествия погибли семь человек, еще один пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).