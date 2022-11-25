Гараж с заполненным бензовозом загорелся в российском городе

В Новом Уренгое загорелся гаражный бокс с заполненным топливом бензовозом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на улице Ямсовейской. Кроме грузового автомобиля в машине находятся еще четыре машины. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности.
Площадь пожара устанавливается, принимаются меры для ликвидации возгорания.
Напомним, что днем в воскресенье, 20 ноября, в Москве на цветочном складе на Комсомольской площади произошел пожар, площадь которого составила 2,5 тысячи квадратных метров. В результате происшествия погибли семь человек, еще один пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
Предположительно, причиной возгорания стали нарушения при проведении сварочных работ.