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5 часов назад

РЕН ТВ: стрелявший у ТЦ в Крымске преследовал жену с оружием и стрелял по окнам ее квартиры

Стрелявший у торгового центра в Крымске мужчина также стрелял в офисе своего зятя, компания которого занимается бухучетом сети медцентров, в результате чего погибли два человека, сообщает канал РЕН ТВ.

Стали известны подробности стрельбы в Крымске
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации СМИ, имя стрелявшего Владимир Жиров. Он открыл огонь во время преследования бывшей жены Галины. В это время ему на пути попался охранник ТЦ «Славянский», он стал третьим погибшим. Также Жиров ранил случайного прохожего, который сейчас находится в реанимации.

РЕН ТВ уточняет, что за час до трагедии прошло заседание суда о разделе имущества между Жировым и бывшей женой. Суд вынес решение не в пользу Жирова.

Выяснилось, что мужчина до этого стрелял по окнам квартиры, где живут его жена и сын. Он успел совершить более 40 выстрелов, на него пожаловались в полицию соседи.

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