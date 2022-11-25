Стали известны подробности стрельбы в Крымске

Стрелявший у торгового центра в Крымске мужчина также стрелял в офисе своего зятя, компания которого занимается бухучетом сети медцентров, в результате чего погибли два человека, сообщает канал РЕН ТВ.

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По информации СМИ, имя стрелявшего Владимир Жиров. Он открыл огонь во время преследования бывшей жены Галины. В это время ему на пути попался охранник ТЦ «Славянский», он стал третьим погибшим. Также Жиров ранил случайного прохожего, который сейчас находится в реанимации.

РЕН ТВ уточняет, что за час до трагедии прошло заседание суда о разделе имущества между Жировым и бывшей женой. Суд вынес решение не в пользу Жирова.