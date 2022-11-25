В Крыму сработала система ПВО

В городе Армянске на севере Крыма сработала Российская система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом с своем Telegram-канале сообщил глава местной администрации Василий Телиженко.

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«Уважаемые жители города Армянска! Прошу соблюдать спокойствие, работает система ПВО», - написал он.

Напомним, 22 ноября Василий Телиженко опроверг информацию из соцсетей об эвакуации жителей. По его словам, все предприятия и учреждения работают в штатном режиме, обстановка в городе спокойная.