В Крыму сработала система ПВО

В городе Армянске на севере Крыма сработала Российская система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом с своем Telegram-канале сообщил глава местной администрации Василий Телиженко.
«Уважаемые жители города Армянска! Прошу соблюдать спокойствие, работает система ПВО», - написал он.
Напомним, 22 ноября Василий Телиженко опроверг информацию из соцсетей об эвакуации жителей. По его словам, все предприятия и учреждения работают в штатном режиме, обстановка в городе спокойная.
Ранее сообщалось, что дежурные силы противовоздушной обороны в Севастополе сбили два беспилотника. По словам губернатора Михаила Развожаева, в городе идет атака беспилотников, однако все силы и службы находятся в режиме боевой готовности. Он также сообщил, что гражданские объекты не пострадали.