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48 минут назад

На Сахалине мужчина был убит, разнимая драку сожительницы и подруги

Газета.Ruиещё 2

На Сахалине обнаружили тело 23-летнего местного жителя с ножевым ранением. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

На Сахалине мужчина был убит, разнимая драку сожительницы и подруги
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел в Южно-Сахалинске. По версии следствия, в гости к мужчине и его сожительнице пришла 28-летняя знакомая. Между женщинами произошел конфликт во время застолья.

Они начали драться, а когда мужчина попытался вступиться за сожительницу, обвиняемая взяла нож и ударила приятеля в грудь. От полученного ранения он скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя судом злоумышленнице избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия,Следственный комитет,
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