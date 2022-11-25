На Сахалине мужчина был убит, разнимая драку сожительницы и подруги

На Сахалине обнаружили тело 23-летнего местного жителя с ножевым ранением. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Инцидент произошел в Южно-Сахалинске. По версии следствия, в гости к мужчине и его сожительнице пришла 28-летняя знакомая. Между женщинами произошел конфликт во время застолья.

Они начали драться, а когда мужчина попытался вступиться за сожительницу, обвиняемая взяла нож и ударила приятеля в грудь. От полученного ранения он скончался на месте происшествия.