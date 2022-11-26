В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
32 минуты назад

Водитель Peugeot устроил стрельбу на дороге в Санкт-Петербурге

Газета.Ruиещё 2

Водитель автомобиля Peugeot выстрелил в другого автомобилиста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает mk-lenobl.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Водитель Peugeot устроил стрельбу на дороге в Санкт-Петербурге
Фото: DepositphotosDepositphotos

Инцидент произошел на 79-м километре Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга (КАД). Пострадавший мужчина обратился в полицию и рассказал, что на КАД в его автомобиль выстрелили из Peugeot. О том, стало причиной стрельбы неизвестно.

По горячим следам удалось остановить машину, за рулем которой находился 33-летний житель Стрельны. У него изъяли предмет, похожий на пистолет, будет проведена экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что кроссовер Renault Duster врезался в патрульный автомобиль в Санкт-Петербурге. О том, пострадал ли кто-то в ДТП, не сообщается, но на место происшествия приехала скорая помощь. Полиция выясняет причины и обстоятельства автомобильной аварии.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители