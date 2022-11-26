Водитель Peugeot устроил стрельбу на дороге в Санкт-Петербурге

Водитель автомобиля Peugeot выстрелил в другого автомобилиста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает mk-lenobl.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Инцидент произошел на 79-м километре Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга (КАД). Пострадавший мужчина обратился в полицию и рассказал, что на КАД в его автомобиль выстрелили из Peugeot. О том, стало причиной стрельбы неизвестно.

По горячим следам удалось остановить машину, за рулем которой находился 33-летний житель Стрельны. У него изъяли предмет, похожий на пистолет, будет проведена экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.