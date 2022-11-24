Мосгорсуд оставил в силе приговор экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич

Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшему заместителю министра науки и высшего образования Марине Лукашевич, осужденной на 6,5 года за мошенничество. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе суда.

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"Приговор Мещанского суда Москвы оставлен без изменения", - сказала представитель суда.

3 июня Мещанский суд Москвы приговорил Лукашевич к 6,5 года колонии общего режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Проходящих по делу начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова суд приговорил к 7,5 года колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей, предпринимателя Николая Попова - к 6 годам колонии общего режима, бывшего директора департамента госполитики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки РФ Артемия Рожкова - к 5,5 года колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск Министерства просвещения РФ и постановил взыскать с осужденных 3,2 млн рублей солидарно.

Как установил суд, в 2016 году Лукашевич при содействии Михаила Попова, который был организатором преступной группы, представляла в Министерство образования и науки РФ фальсифицированные отчеты о выполненных работах. Деньги за госконтракты поступали на расчетный счет ООО "ЦРН", бенефициаром которого был Михаил Попов. После чего Лукашевич и предприниматель Николай Попов (брат подсудимого) перечисляли их для обналичивания на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, с которыми были заключены договоры на оказание услуг.