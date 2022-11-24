Суд в Москве разрешил спор за наследство умершего от COVID миллиардера

Миллиардер Олег Бурлаков умер в июне прошлого года от коронавируса. Forbes оценивало его состояние в $2,7 млрд. Наследство не могли поделить его вдова с детьми с одной стороны, а с другой — его сестра с супругом.

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Суд в Москве лишил детей миллиардера наследства и отдал все сестре скончавшегося и ее супругу.

Так решил Люблинский районный суд российской столицы, пишет с «Коммерсантъ».

Родственники также делили 106-метровую парусную яхту Black Pearl.

Суд не отдал наследство дочерям предпринимателя Елене и Веронике, а также его супруге Людмиле, с которой у бизнесмена на момент смерти шел бракоразводный процесс в Монако.

Все было отдано сестре Бурлакова Вере Казаковой и ее мужу Николаю, который был деловым партнером умершего.

Московский суд опирался на законы Монако. Именно там проживал последние годы бизнесмен.

Казаковы представили в дело завещание бизнесмена, найденное в его личных вещах, по законам Монако завещание не нужно заверять.