Самолет совершил экстренную посадку в Казани

Летевший из Санкт-Петербурга в Кемерово самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines совершил экстренную посадку из-за недомогания пассажира. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Отмечается, что 47-летнему россиянину стало плохо во время полета. Экипаж воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Казани.

По данным издания, причиной резкого ухудшения самочувствия пассажира стала артериальная гипотензия. По прибытии в казанский аэропорт мужчине потребовалась госпитализация.