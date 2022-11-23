В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
3 часа назад

В Чечне возбудили дело против Закаева

Lenta.ruиещё 1

Следственный комитет России (СК РФ) в Чечне возбудил уголовное дело против экс-эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева за участие в создании батальона на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону, передает ТАСС.

В Чечне возбудили дело против Закаева
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / globallookpress.comBulkin Sergey / news.ru / globallookpress.com

Отмечается, что дело возбудили по части 1 статьи 205.4 УК РФ «Создание террористического сообщества». По данным следствия, на территории Украины Закаев принимал участие в создании террористического сообщества «Отдельный батальон особого назначения вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия». Он был создан для ведения боевых действий против российских военных, говорится в сообщении.

Происшествия,Ахмед Закаев,Следственный комитет,ФСБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители