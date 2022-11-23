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52 минуты назад

На экс-организатора "Русских маршей" Демушкина завели два дела о дискредитации ВС России

Газета.Ru

Два административных протокола за дискредитацию Вооруженных сил России были зарегистрированы в отношении бывшего организатора «Русских маршей» Дмитрия Демушкина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На Демушкина завели два дела о дискредитации ВС России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ему грозит штраф до 100 тыс. руб.

Ранее журналистка и правозащитница Ева Меркачева сообщила, что бывшего организатора «Русских маршей» Дмитрия Демушкина отпустили после беседы с сотрудниками ФСБ и обыска.

Утром 8 ноября Дмитрий Демушкин сообщил в своем Telegram-канале, что полиция провела обыск в его квартире.

Как позднее заявил его адвокат Олег Колесников, Демушкин является свидетелем по уголовному делу, и именно в этом статусе у него проходил обыск.

Происшествия,Ева Меркачева,Дмитрий Демушкин,Олег Колесников,Верховный суд,ФСБ,
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