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1 час назад

Бывшему депутату Яшину на полгода продлили арест по делу о дискредитации армии

Lenta.ruиещё 4

Бывшему муниципальному депутату Красносельского района Москвы Илье Яшину (внесен в реестр физлиц-иностранных агентов) на полгода продлили срок содержания под стражей по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом в среду, 23 ноября, сообщает ТАСС.

Экс-депутату Яшину продлили арест по делу о дискредитации армии
Фото: 

По данным агентства, суд удовлетворил ходатайство следствия, требовавшего продлить срок содержания под стражей, мотивируя это наличием у Яшина доли в квартире в Болгарии, куда он может уехать, и оставил его в СИЗО до 10 мая 2023 года. Обвиняемый возражал против продления ареста, мотивируя это тем, что уже давно покинул бы пределы России, если бы этого хотел.

Уголовное дело о дискредитации российской армии возбудили против Яшина 12 июля. На следующий день в Следственном комитете России ему предъявили официальное обвинение, Яшин вину не признал. Адвокат экс-депутата Мария Эйсмонт заявила, что следователь пытался провести допрос Яшина, но тот отказался давать показания из-за «политической мотивированности этого уголовного дела».

В ведомстве заявили, что экс-депутат разместил на YouTube видеозапись, в которой содержались ложные сведения о якобы совершении российскими военными убийств мирных жителей в украинском городе Буче.

«Вместе с тем Яшину было достоверно известно, что опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о противоправных действиях российских военнослужащих в городе Буче Киевской области, являются провокацией», — заявляли в СК.

1 ноября СКР заявил о завершении расследования уголовного дела в отношении экс-депутата Яшина.

Происшествия,Политика,Мария Эйсмонт,Илья Яшин,Следственный комитет,
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