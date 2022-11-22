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4 часа назад

Смертельная драка школьных охранников в Раменском попала на видео

News.ru

Следственный комитет России по Московской области опубликовал в своем Telegram-канале видео с моментом смертельной драки школьных охранников в Раменском. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Предполагаемый преступник был пойман, а после — арестован.

Следователем следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение 44-летнему охраннику. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что в подмосковном Раменском сотрудник частного охранного предприятия, ранее неоднократно судимый, до смерти забил палкой своего напарника не территории школы. Тело 57-летнего охранника было найдено утром 21 ноября у ворот школы. Его обнаружила замдиректора по хозчасти. 44-летний напарник погибшего признался, что избил того палкой накануне. По его словам, таким образом он хотел проучить мужчину за то, что тот принес на работу и распивал алкоголь.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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