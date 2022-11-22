Суд оставил в силе приговор экс-директору «Открытой России» Пивоварову

Суд в Краснодаре отклонил апелляционную жалобу экс-директора «Открытой России» (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ ) Андрея Пивоварова , приговоренного к четырем годам колонии по делу о деятельности нежелательной организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

«Рассмотрев материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не нашла оснований для изменения приговора», — указали в пресс-службе, добавляя, что приговор «оставлен без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения».

В июле суд первой инстанции в Краснодаре приговорил Пивоварова к четырем годам в колонии общего режима по делу о деятельности нежелательной организации. Мужчина был арестован в начале июня, 31 мая он был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» при вылете в Варшаву. Его этапировали в Краснодар.