Российского учителя заподозрили в растлении семиклассницы из его школы

В одной из школ Балашихи молодой учитель, который проходит в ней студенческую практику, мог совратить 13-летнюю ученицу. Об этом сообщает MK.RU.

Семиклассница познакомилась с новым ухажером в начале ноября 2022 года. По рассказу девочки, молодой человек пригласил ее к себе домой и занялся с ней оральным сексом. О случившемся школьница рассказала своей матери в тот же день.