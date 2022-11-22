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8 часов назад

В Балашихе молодого учителя заподозрили в растлении семиклассницы из его школы

Газета.Ru

В одной из школ Балашихи молодой учитель, который проходит в ней студенческую практику, мог совратить 13-летнюю ученицу. Об этом сообщает MK.RU.

Российского учителя заподозрили в растлении семиклассницы из его школы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Семиклассница познакомилась с новым ухажером в начале ноября 2022 года. По рассказу девочки, молодой человек пригласил ее к себе домой и занялся с ней оральным сексом. О случившемся школьница рассказала своей матери в тот же день.

Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 18-летний студент педагогического вуза.

Как выяснилось позднее, молодой человек преподавал в той же школе, где учится пострадавшая. Он вел занятия у начальных классов.

Расследование продолжается.

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