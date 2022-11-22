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8 часов назад

СК: специалиста по охране труда и арендатора задержали из-за пожара на складе в Москве

Газета.Ruиещё 13

Следователи по делу о пожаре на складе на Комсомольской площади в столице задержали специалиста по пожарной безопасности и арендатора. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ по Москве.

Двоих людей задержали из-за пожара на складе в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, фигурантам расследования предъявили обвинение.

«В рамках расследования уголовного дела о пожаре в здании склада на станции Москва-Ленинградская задержаны специалист по охране труда и пожарной безопасности Владимир Коновалов...» — пояснили в Следкоме.

Вторым задержанным оказался учредитель и гендиректор «Ново Флоре» Антон Мачелюк, который арендовал склад.

Поясняется, что уже проведен допрос с подозреваемыми и им предъявили обвинение по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Происшествия,Владимир Коновалов,Следственный комитет,
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