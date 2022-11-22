СБУ раскрыла причину обысков в Киево-Печерской лавре

Служба безопасности Украины (СБУ) прокомментировала сообщения об обысках в Киево-Печерской лавре. Как пишет РБК, силовики проводят контрразведывательные мероприятия, направленные на «противодействие подрывной деятельности российских спецслужб».
Напомним, что об обысках на территории Киево-Печерской лавры стало известно утром, 22 ноября. Украинские СМИ опубликовали снимки, на которых видно большое количество людей в форме рядом с храмом.
В СБУ подчеркнули, что намерены не допустить использование лавры «как ячейки русского мира», а также проверить информацию об использовании помещений храмового комплекса для укрывательства диверсантов. Также спецслужба хочет проверить присутствующих на территории лиц к противоправной деятельности.
Отметим, что 13 ноября СБУ возбудила уголовное дело по факту песнопений о России в одном из храмов Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви. В лавре объяснили, что песнопение с упоминанием России прозвучало после частного богослужения, а священник не слышал, что пели люди.