Россиянин убил родного брата совком

Прокуратура Чесменского района Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному уделу в отношении местного жителя. Мужчина подозревается в убийстве родного брата. Об этом пишет U24.

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По версии следствия, в августе во время застолья между родственниками произошел конфликт. Словесная перепалка перешла в драку, в какой момент обвиняемый нанес оппоненту не менее 13 ударов металлическим совком по голове и телу. От полученных травм тот скончался. Уголовное дело направлено в Чесменский районный суд.