Россиянин убил родного брата совком

Прокуратура Чесменского района Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному уделу в отношении местного жителя. Мужчина подозревается в убийстве родного брата. Об этом пишет U24.
По версии следствия, в августе во время застолья между родственниками произошел конфликт. Словесная перепалка перешла в драку, в какой момент обвиняемый нанес оппоненту не менее 13 ударов металлическим совком по голове и телу. От полученных травм тот скончался. Уголовное дело направлено в Чесменский районный суд.
Ранее сообщалось, что под Курганом мужчина забил подругу совком, задушил ее и закопал тело в лесу. Россиянин находился в своем доме вместе с сожительницей и, поссорившись с ней, начал бить ее совком по голове и туловищу. Чтобы довести преступление до конца, мужчина задушил жертву ремнем тряпичной сумки.