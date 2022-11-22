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52 минуты назад

Россиянин убил родного брата совком

Прокуратура Чесменского района Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному уделу в отношении местного жителя. Мужчина подозревается в убийстве родного брата. Об этом пишет U24.

Россиянин убил родного брата совком
Фото: ТАССТАСС

По версии следствия, в августе во время застолья между родственниками произошел конфликт. Словесная перепалка перешла в драку, в какой момент обвиняемый нанес оппоненту не менее 13 ударов металлическим совком по голове и телу. От полученных травм тот скончался. Уголовное дело направлено в Чесменский районный суд.

Ранее сообщалось, что под Курганом мужчина забил подругу совком, задушил ее и закопал тело в лесу. Россиянин находился в своем доме вместе с сожительницей и, поссорившись с ней, начал бить ее совком по голове и туловищу. Чтобы довести преступление до конца, мужчина задушил жертву ремнем тряпичной сумки.

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