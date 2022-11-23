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38 минут назад

Шесть человек погибли в Виргинии при стрельбе в магазине Walmart

Вечерняя Москваиещё 3

Полиция американского города Чесапик, находящийся в штате Виргиния, где во вторник произошла стрельба в магазине Walmart, подтверждает гибель шести человек и смерть злоумышленника, открывшего огонь. Об этом в среду, 23 ноября, сообщили власти города.

Шесть человек погибли в Виргинии при стрельбе в магазине Walmart
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Полиция Чесапика подтверждает гибель семи человек, включая стрелявшего, в результате вчерашней стрельбы в Walmart, — сообщили местные власти в Twitter.

До этого телеканал WAVY-TV сообщил, что после стрельбы в магазине погибли не более 10 человек. Сообщение о стрельбе поступило в полицию во вторник вечером, когда магазин был еще открыт для посетителей.

Похожий инцидент произошел в ночь на Хеллоуин, 31 октября, в Чикаго. Неизвестный открыл стрельбу из своего автомобиля по толпе на оживленной улице города. В результате пострадали не менее 14 человек, включая трехлетнего ребенка, еще одного человека злоумышленник сбил на машине.

В конце сентября трое злоумышленников проникли в здание полиции в турецком городе Мерсин и совершили теракт. Террористы под видом сотрудников правоохранительных органов проникли в участок. Когда их попытались задержать, то началась перестрелка.

Происшествия,Торговый центр,Wal-Mart Stores,
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