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1 час назад

Баржа чуть не протаранила Нижнекамскую ГЭС

Илья Родин

В Татарстане в понедельник, 21 ноября, на реке Каме сорвало с якоря баржу. Течение понесло ее к Нижнекамской ГЭС. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на региональные СМИ.

Баржа чуть не протаранила Нижнекамскую ГЭС
Фото: WIkipediaWIkipedia

По данным телеканала, об инциденте было своевременно сообщено в региональный главк МЧС.

В ведомстве приняли необходимые меры. Вызов поступил в 18:56 мск, а в 19:45 к барже подошел специальный буксир, чтобы отвести баржу в отстойник для судов компании.

В итоге, столкновения с ГЭС удалось избежать. В МЧС отметили, что баржу удалось остановить в ста метрах от электростанции.

Порожнюю баржу сорвало с якоря в Набережных Челнах на верхнем бьефе Нижнекамской ГЭС. Столкновения с плотиной удалось избежать, угрозы нет, сообщает портал Chelny-biz.ru.

Приволжская транспортная прокуратура проверит срыв с якоря баржи в Нижнекамском районе Татарстана, дополняет портал Inkazan.ru.

По данным издания, для того, чтобы предотвратить столкновение с объектом, работа турбин ГЭС была приостановлена.

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