С Антона Астахова взыскали почти 74,5 млн рублей по делу о мошенничестве

Фрунзенский районный суд Саратова взыскал около 74,5 млн рублей с Антона Астахова в качестве возмещения имущественного вреда в связи с делом о мошенничестве. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба суда.
В понедельник Фрунзенский районный суд Саратова приговорил Антона Астахова к 3,5 года колонии общего режима по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело, фигурантами которого являются 14 человек, в том числе Антон Астахов, связано с хищением 75 млн рублей в саратовском АО "НВКбанк".
В ходе заседания было установлено, что подсудимый помог руководителю одной юридической фирмы получить кредит в банке на 75 млн рублей летом 2019 года. После этого Астахов почти всю сумму похитил с банковского счета. Соучастник преступления в настоящее время находится в розыске.