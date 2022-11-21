В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
1 час назад

Суд в Саратове взыскал с Антона Астахова почти 74,5 млн рублей по делу о мошенничестве

ТАСС

Фрунзенский районный суд Саратова взыскал около 74,5 млн рублей с Антона Астахова в качестве возмещения имущественного вреда в связи с делом о мошенничестве. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба суда.

С Антона Астахова взыскали почти 74,5 млн рублей по делу о мошенничестве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В понедельник Фрунзенский районный суд Саратова приговорил Антона Астахова к 3,5 года колонии общего режима по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело, фигурантами которого являются 14 человек, в том числе Антон Астахов, связано с хищением 75 млн рублей в саратовском АО "НВКбанк".

В ходе заседания было установлено, что подсудимый помог руководителю одной юридической фирмы получить кредит в банке на 75 млн рублей летом 2019 года. После этого Астахов почти всю сумму похитил с банковского счета. Соучастник преступления в настоящее время находится в розыске.

Происшествия,Антон Астахов,НВКбанк,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители