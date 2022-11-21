С Антона Астахова взыскали почти 74,5 млн рублей по делу о мошенничестве

Фрунзенский районный суд Саратова взыскал около 74,5 млн рублей с Антона Астахова в качестве возмещения имущественного вреда в связи с делом о мошенничестве. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба суда.

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В понедельник Фрунзенский районный суд Саратова приговорил Антона Астахова к 3,5 года колонии общего режима по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело, фигурантами которого являются 14 человек, в том числе Антон Астахов, связано с хищением 75 млн рублей в саратовском АО "НВКбанк".