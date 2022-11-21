В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
7 часов назад

Экс-майор полиции, расстрелявший бывшую жену и тестя под Ростовом, погиб в зоне СВО

Газета.Ru

В зоне СВО погиб осужденный за убийство бывшей супруги и покушение на убийство тестя экс-майор полиции Сергей Кадацкий. Об этом сообщает портал 1RND.

Экс-майор полиции, расстрелявший бывшую жену и тестя, погиб в зоне СВО
Фото: СкриншотСкриншот

Согласно тексту указа главы ЛНР Леонида Пасечника Кадацкий воевал «за свободу и независимость Луганской Народной Республики» и «пал смертью храбрых на поле боя, проявив мужество и отвагу». Также известно, что бывший полицейский был посмертно награжден медалью «За отвагу».

Напомним, 11 июля 2017 года Сергей Кадацкий выстрелил из охотничьей винтовки в свою бывшую жену и ее отца. В результате полученных ран женщина скончалась на месте, благодаря своевременной помощи мужчину удалось спасти.

Позже Кадацкий был арестован, в ходе допроса он полностью признал вину. Обвиняемый был уволен из органов, позже суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Происшествия,Сергей Кадацкий,Леонид Пасечник,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители