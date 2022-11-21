Экс-майор полиции, расстрелявший бывшую жену и тестя, погиб в зоне СВО

В зоне СВО погиб осужденный за убийство бывшей супруги и покушение на убийство тестя экс-майор полиции Сергей Кадацкий. Об этом сообщает портал 1RND.

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Согласно тексту указа главы ЛНР Леонида Пасечника Кадацкий воевал «за свободу и независимость Луганской Народной Республики» и «пал смертью храбрых на поле боя, проявив мужество и отвагу». Также известно, что бывший полицейский был посмертно награжден медалью «За отвагу».

Напомним, 11 июля 2017 года Сергей Кадацкий выстрелил из охотничьей винтовки в свою бывшую жену и ее отца. В результате полученных ран женщина скончалась на месте, благодаря своевременной помощи мужчину удалось спасти.