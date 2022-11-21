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10 часов назад

Россиянка с ребенком насмерть отравилась угарным газом в жилом доме

Lenta.ru

В Иванове в одной из квартир жилого дома россиянка с ребенком насмерть отравилась угарным газом. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Россиянка с ребенком насмерть отравилась угарным газом в жилом доме
Фото: тасстасс

По данным ведомства, 44-летняя женщина с 10-летним ребенком отравились газом на улице Демьяна Бедного. О причинах утечки пока неизвестно.

Сотрудники правоохранительных органов после произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти неосторожности.

Ранее в Орловской области четыре человека насмерть отравились угарным газом. Тела двух женщин и двух мужчин с признаками отравления угарным газом нашли 10 октября в одной из квартир жилого дома в поселке Зареченский.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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