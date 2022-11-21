Россиянка с ребенком насмерть отравилась угарным газом в жилом доме

В Иванове в одной из квартир жилого дома россиянка с ребенком насмерть отравилась угарным газом. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

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По данным ведомства, 44-летняя женщина с 10-летним ребенком отравились газом на улице Демьяна Бедного. О причинах утечки пока неизвестно.

Сотрудники правоохранительных органов после произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти неосторожности.