Мосгорсуд оставил под арестом коммерческого директора Собчак

Московский городской суд оставил под арестом до 24 декабря коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, он обвиняется в вымогательстве в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

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«Суд постановил - решение Тверского районного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения», - сказал судья Олег Музыченко.

Адвокаты Суханова предложили отпустить бизнесмена под залог в 15 млн руб. или домашний арест. Письма в его поддержку в суд предоставил телеведущий Андрей Малахов, владельцы марки пельменей «Сибирская коллекция» и бизнесмен Вадим Расковалов.