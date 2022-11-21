Мосгорсуд оставил под арестом коммерческого директора Собчак

Московский городской суд оставил под арестом до 24 декабря коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, он обвиняется в вымогательстве в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Суд постановил - решение Тверского районного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения», - сказал судья Олег Музыченко.
Адвокаты Суханова предложили отпустить бизнесмена под залог в 15 млн руб. или домашний арест. Письма в его поддержку в суд предоставил телеведущий Андрей Малахов, владельцы марки пельменей «Сибирская коллекция» и бизнесмен Вадим Расковалов.
О задержании Суханова и бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) стало известно 25 октября. Они обвиняются в вымогательстве 11 млн руб. По версии следствия, деньги предназначались для «блока на негатив» в канале «Тушите свет», который основал Романовский. По делу позднее арестовали другого автора канала, Тамерлана Бигаева.