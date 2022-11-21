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8 часов назад

Адвокат сына бывшего детского омбудсмена Астахова раскритиковала его приговор

Lenta.ruиещё 1

Адвокат бизнесмена Антона Астахова, сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, раскритиковала приговор суда и назвала его несправедливым. Ее слова цитирует NEWS.ru.

Адвокат сына Астахова раскритиковала его приговор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Там на предположениях все основано, причем факты, которые изложены в приговоре, которые сегодня прослушали, они искажены, им дана ненадлежащая оценка. <...> Приговор будет однозначно обжалован», — отметила Татьяна Шилова.

Ранее Фрунзенский районный суд Саратова приговорил Астахова-младшего к трем с половиной годам колонии по делу об особо крупном мошенничестве с ущербом в 75 миллионов рублей. Вину в содеянном он не признал. Бизнесмена взяли под стражу в зале суда.

По версии следствия, Антон Астахов и его деловой партнер Дмитрий Аресьев незаконным путем установили контроль над одним предприятием, затем оформили на него кредиты и провели ряд фиктивных сделок.

Партнер Астахова-младшего уехал из России. В настоящее время он находится в розыске.

Павел Астахов был уволен с должности уполномоченного по правам ребенка в России в 2016 году после скандала из-за его разговора с девочкой, выжившей в трагедии на Сямозере в Карелии. Тогда во время шторма утонули дети, отдыхавшие в местном лагере. Астахов на встрече с пострадавшей задал ей неуместный вопрос: «Как поплавали?»

Происшествия,Антон Астахов,Павел Астахов,
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