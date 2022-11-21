Россиянин зарезал супругу и попытался покончить с собой

В Сургуте 40-летний местный житель зарезал 29-летнюю супругу из-за мести после расставания. Об этом в понедельник, 21 ноября, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России ( СКР ) по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

По данным ведомства, днем 12 ноября фигурант встретил свою жену у подъезда дома на улице Просвещения. Он приревновал возлюбленную и три раза ударил ее ножом в грудь, нанеся смертельные ранения. Затем мужчина попытался покончить с собой, но в больнице его удалось спасти.