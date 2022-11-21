СМИ: число погибших при пожаре на цветочном складе в Москве выросло до восьми

Число погибших после пожара на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве возросло до восьми человек. Об этом сообщает издание «Звезда» со ссылкой на Telegram-канал «112».
Напомним, что днем в воскресенье, 20 ноября, в помещении начался пожар, площадь которого составила 2,5 тысячи квадратных метров. Между этажами произошло обрушение конструкций на площади в 500 квадратных метров.
Спустя девять часов огонь удалось потушить. По предварительной информации, причинами пожара могли стать неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
Всю минувшую ночь экстренные службы занимались разбором завалов. Известно, что внутри сгоревшего здания располагался склад цветов, а также периодически проводились массовые развлекательные мероприятия.