СМИ: число погибших при пожаре на цветочном складе в Москве выросло до восьми

Число погибших после пожара на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве возросло до восьми человек. Об этом сообщает издание «Звезда» со ссылкой на Telegram-канал «112».

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Напомним, что днем в воскресенье, 20 ноября, в помещении начался пожар, площадь которого составила 2,5 тысячи квадратных метров. Между этажами произошло обрушение конструкций на площади в 500 квадратных метров.

Спустя девять часов огонь удалось потушить. По предварительной информации, причинами пожара могли стать неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).