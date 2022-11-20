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1 час назад

Неисправность электронагревательного прибора привела к пожару на складе цветов в Москве

ТАССиещё 5

Неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети стали причиной пожара на складе цветов на Комсомольской площади в центре Москвы, где погибли четыре человека. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в экстренных службах.

"По предварительной версии, неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети", - сказал собеседник агентства, комментируя причины ЧП.

Информация о пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади поступила в 15:13 мск. Пожарные эвакуировали из здания семь человек. В результате пожара произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами.

Число погибших при пожаре на складе цветов в Москве увеличилось

Жертвами пожара стали четыре человека, их тела обнаружены при разборе завалов.

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