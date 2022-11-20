Количество погибших в результате пожара на складе цветов на Комсомольской площади в центре Москвы выросло до пяти. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России .

Информация о пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади поступила в 15:13 мск. Пожарные эвакуировали из здания семь человек. В результате пожара произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами. Возгорание было локализовано на площади 2,5 тыс. кв. м, позже была объявлена ликвидация открытого горения.