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1 час назад

Число погибших при пожаре на цветочном складе в центре Москвы выросло до пяти

ТАСС

Количество погибших в результате пожара на складе цветов на Комсомольской площади в центре Москвы выросло до пяти. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"При разборе завалов в 23:13 обнаружено тело пятого погибшего", - сказал собеседник агентства.

В экстренных службах ТАСС уточнили, что судьба еще одного человека неизвестна.

Площадь крупного пожара в центре Москвы увеличилась

Информация о пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади поступила в 15:13 мск. Пожарные эвакуировали из здания семь человек. В результате пожара произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами. Возгорание было локализовано на площади 2,5 тыс. кв. м, позже была объявлена ликвидация открытого горения.

Происшествия,Видео,МЧС России,
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