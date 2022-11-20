В пожаре на Комсомольской площади погибли два человека

В пожаре на кладе цветов на Комсомольской площади столицы погибли два человека. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 20 ноября, сообщил источник в экстренных службах города.

Пожар произошел на складе с цветами по адресу Комсомольская площадь, дом 1а, строение 18. Очаг возгорания был обнаружен между первым и вторым этажом. Из горящего склада эвакуировали семь граждан. В здании частично обрушились перекрытия между этажами.

Вскоре столичная межрегиональная транспортная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельства пожара на Комсомольской площади. На место происшествия выехал Северный транспортный прокурор Вадим Курсов.

Позднее пожар был локализован на площади в 2,5 тысячи квадратных метров.