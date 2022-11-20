В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
4 часа назад

В пожаре на Комсомольской площади погибли два человека

Вечерняя Москва

В пожаре на кладе цветов на Комсомольской площади столицы погибли два человека. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 20 ноября, сообщил источник в экстренных службах города.

Пожар произошел на складе с цветами по адресу Комсомольская площадь, дом 1а, строение 18. Очаг возгорания был обнаружен между первым и вторым этажом. Из горящего склада эвакуировали семь граждан. В здании частично обрушились перекрытия между этажами.

Вскоре столичная межрегиональная транспортная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельства пожара на Комсомольской площади. На место происшествия выехал Северный транспортный прокурор Вадим Курсов.

Позднее пожар был локализован на площади в 2,5 тысячи квадратных метров.

Площадь крупного пожара в центре Москвы увеличилась

В столичном Дептрансе отметили, что пожар не влияет на дорожную обстановку в городе. Помимо этого, в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании сообщили, что пожар никак не отразился на движении пригородных поездов. Все поезда следуют в штатном режиме.

Происшествия,Видео,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители