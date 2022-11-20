Пара открыла огонь из автомата по дороге в полицию под Петербургом

Под Петербургом мужчина и женщина открыли огонь из автомата, когда шли сдавать его в полицию. По их версии, они нашли оружие у озера, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Инцидент произошел 18 ноября на территории поселка Снегиревка (Ленинградская область). Выстрелы в лесном массиве услышал производственно-охотничий инспектор. Он позвонил в полицию и рассказал, что кто-то стреляет в 500 метрах от озера Черное, в лесном массиве Сосново.

Прибывший наряд обнаружил 32-летних мужчину и женщину с автоматом. Они заявили, что нашли сумку с оружием на берегу, во время прогулки. Перед тем как сдать автомат в в полицию, решили из него пострелять.

«Изъятый предмет, похожий на оружие, является переделанным автоматом калибра 7,62 мм из охолощенного автомата Калашникова «СХ-АК103» пригодным для стрельбы патронами указанного калибра», - говорится в сообщении ГУ МВД.