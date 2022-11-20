Пожар произошел в складском здании на Комсомольской площади в центре Москвы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о пожаре по адресу: Комсомольская площадь, дом 1а, строение 18, поступила в 14:57 мск.

"Пожарные незамедлительно выехали по заявке. В пути следования наблюдается сильное задымление", - сказали в пресс-службе.

Позднее в ведомстве добавили, что пожарные, прибыв на место, установили, что возгорание происходит в двухэтажном кирпичном складском здании.

В экстренных службах ТАСС сообщили, что происходит интенсивное горение складского здания между первым и вторым этажами. Там также рассказали, что пожару был присвоен второй номер сложности из пяти, затем его повысили до третьего номера. Пожарные спасают людей, которые из-за огня оказались заблокированными в здании.

"В настоящее время пожарные работают над спасением людей, которые находятся внутри горящего складского здания на Комсомольской площади и просят о помощи", - сказал собеседник агентства.

Эвакуированы семь человек, двое заблокированы, все силы направлены на их спасение.

К тушению огня привлекут пожарный поезд. Также решается вопрос о привлечении авиации. Площадь пожара в данный момент составляет около 2 тыс. кв. м.