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12 часов назад

Белорусские пограничники обнаружили тело беженца возле границы с Польшей

Газета.Ru

Тело беженца было обнаружено у польского пограничного забора. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии в своем Telegram-канале.

Белорусские пограничники обнаружили тело беженца возле границы с Польшей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В погранкомитете заявили, что характер следов, оставленных на границе, говорит о том, что тело было перемещено из Польши в Белоруссию. У погибшего были найдены документы гражданина Ирака.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

На этом же участке ранее уже находили труп беженца неславянской внешности.

В июле в Польше отметили спад притока нелегалов после постройки забора на границе с Белоруссией. Тогда утверждалось, что попытки прорыва через границу заканчиваются неудачами.

Спецдокладчик ООН о правах мигрантов Фелипе Гонсалес Моралес заявлял об актах насилия в отношении мигрантов со стороны польских пограничников.

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