В российском приюте заживо сгорели полсотни животных

В Брянской области неизвестные подожгли приют для животных. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным телеканала, в субботу, 19 ноября, в российском дачном поселке у деревни Глаженка загорелся приют. В результате пожара заживо сгорели 50 кошек и две собаки, одна из которых была еще щенком. Питомцы не смогли выбраться из вольеров и спастись от пламени. Собакам, которые гуляли на улице, удалось выжить.

Волонтеры рассказали, что это приют открыл местный житель: он помогал животным в своем доме. При этом неоднократно мужчине поступали угрозы. Сельчане уверены, что дом подожгли, так как ни проводки, ни горючих материалов на месте, где огонь начал распространяться, не было.