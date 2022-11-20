В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
13 часов назад

В российском приюте заживо сгорели полсотни животных

Lenta.ru

В Брянской области неизвестные подожгли приют для животных. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В российском приюте заживо сгорели полсотни животных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, в субботу, 19 ноября, в российском дачном поселке у деревни Глаженка загорелся приют. В результате пожара заживо сгорели 50 кошек и две собаки, одна из которых была еще щенком. Питомцы не смогли выбраться из вольеров и спастись от пламени. Собакам, которые гуляли на улице, удалось выжить.

Волонтеры рассказали, что это приют открыл местный житель: он помогал животным в своем доме. При этом неоднократно мужчине поступали угрозы. Сельчане уверены, что дом подожгли, так как ни проводки, ни горючих материалов на месте, где огонь начал распространяться, не было.

Полицейские начали проводить проверку по факту произошедшего, уточняет РИА Новости.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители