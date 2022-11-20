На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Вулкан Шивелуч 20 ноября выбросил пепел на высоту около четырёх тысяч метров. Об этом сообщает ИА «Камчатка» со ссылкой на вулканологов РАН.

Фото: Пресс-служба ДВО РАН Пресс-служба ДВО РАН

Представитель Камчатской вулканологической станции имении Левинсона-Лессинга Юрий Демянчук рассказал, что пепловый выброс вулкана зарегистрировали сегодня в 12:20 по местному времени. «Активный купол Шивелуча, который сейчас извергается» составляет 2600 м над уровнем моря. Выброс около 1500 м высотой. В совокупности это около 4000 м.

Демянчук добавил, что 17 ноября появились и первые признаки активизации Ключевской сопки. К новому году ожидаются сильные извержения этого вулкана.

Старший научный сотрудник института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Виктор Иванов рассказал, что активизация вулканов Ключевской и Шивелуч, и рой землетрясений в Авачинском заливе «являются разными проявлениями единого тектонического процесса». Это столкновение (субдукция) тихоокеанской и евроазиатской плит. Камчатка расположена на последней.

«Пока опасности для региона нет», – отметил Иванов.