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15 часов назад

На Камчатке началось извержение самого высокого действующего вулкана Евразии

Майк Габриелян

Вулкан Шивелуч 20 ноября выбросил пепел на высоту около четырёх тысяч метров. Об этом сообщает ИА «Камчатка» со ссылкой на вулканологов РАН.

На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч
Фото: Пресс-служба ДВО РАНПресс-служба ДВО РАН

Представитель Камчатской вулканологической станции имении Левинсона-Лессинга Юрий Демянчук рассказал, что пепловый выброс вулкана зарегистрировали сегодня в 12:20 по местному времени. «Активный купол Шивелуча, который сейчас извергается» составляет 2600 м над уровнем моря. Выброс около 1500 м высотой. В совокупности это около 4000 м.

Демянчук добавил, что 17 ноября появились и первые признаки активизации Ключевской сопки. К новому году ожидаются сильные извержения этого вулкана.

Старший научный сотрудник института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Виктор Иванов рассказал, что активизация вулканов Ключевской и Шивелуч, и рой землетрясений в Авачинском заливе «являются разными проявлениями единого тектонического процесса». Это столкновение (субдукция) тихоокеанской и евроазиатской плит. Камчатка расположена на последней.

«Пока опасности для региона нет», – отметил Иванов.

Ранее ученые спрогнозировали на Камчатке вулканические бомбы и лавовые потоки.

Происшествия,Виктор Иванов,РАН,
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