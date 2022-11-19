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19 ноября

SHOT: в Черкесске 20 студентов избили двух сотрудников полиции

News.ru

В Черкесске 20 студентов Индустриально-технологического колледжа избили двух сотрудников полиции, которые приехали искать в образовательное учреждение пропавшего первокурсника, сообщает SHOT. По информации Telegram-канала, избитыми оказались старшие лейтенанты 27-летний Асхат Батчиев и 29-летний Алим Кочкаров. Обоих правоохранителей госпитализировали: Алима — с сотрясением, а Асхата — с порванным ухом.

В Черкесске 20 студентов избили двух сотрудников полиции
Фото: News.ruNews.ru

По данным канала, после того, как полицейские начали расспрашивать одного из одногруппников пропавшего, студенты накинулись на сотрудников правоохранительных органов с кулаками. При этом полицейские были в гражданском.

В итоге черкесским оперативникам пришлось разогнать драчливых учащихся предупредительными выстрелами в воздух и последующим вызовом подкрепления. Приехавшие на выручку коллеги помогли задержать семерых нападавших, трое из которых были несовершеннолетними. Задержанным грозит уголовное наказание за насилие в отношении представителей власти.

Пьяные участники крестного хода ранее избили полицейского в Старой Ладоге Ленинградской области на территории Никольского мужского монастыря. Инцидент произошел, когда следящий за порядком сотрудник полиции предупредил участвовавших женщину и двоих мужчин об административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте. Мужчины схватили полицейского за руки, а женщина стала бить древком от хоругви по спине.

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