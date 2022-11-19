Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пожар под Санкт-Петербургом возник из-за взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в данный момент пожарные и спасатели работают над ликвидацией пожара.

«Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет», — уточнил Дрозденко, добавив, что причины взрыва устанавливаются.

Ранее издание «Фонтанка» сообщило, что около города Мурино Ленинградской области произошел сильный пожар. На распространенных видео с места событий виден столб дыма.

По словам очевидцев, был слышен звук взрыва, а в домах задрожали стены, окна и жалюзи.