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19 ноября

Губернатор Дрозденко заявил, что пожар в Ленобласти возник из-за взрыва на газопроводе

Газета.Ruиещё 10

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пожар под Санкт-Петербургом возник из-за взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в данный момент пожарные и спасатели работают над ликвидацией пожара.

«Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет», — уточнил Дрозденко, добавив, что причины взрыва устанавливаются.

Мощный пожар начался под Петербургом

Ранее издание «Фонтанка» сообщило, что около города Мурино Ленинградской области произошел сильный пожар. На распространенных видео с места событий виден столб дыма.

По словам очевидцев, был слышен звук взрыва, а в домах задрожали стены, окна и жалюзи.

«По предварительной информации тушение огня ведется на газозаправочной станции в районе Всеволожска силами двух бригад спасателей», — сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

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